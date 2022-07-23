شرطة النجف توضح حقيقة حدوث

2022/07/23 | 03:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أصدرت مديرية شرطة النجف، توضيحا بشأن حقيقة وجود مجموعات مسلحة تتحرك لتنفيذ انقلاب.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه"مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تضليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة كما مذكورة في أدناه".

وأضافت: "نود ان نبين لكم ان جميع ما ذكر وسيذكر من هذه الأخبار اشاعات كاذبة الغاية زعزعة الوضع الأمني وإثارة الرعب والهلع عند الناس ونطلب من الجميع توخي الدقة والحذر والتعامل مع الاخبار الأمنية بدقة وعدم تناقلها من هذه الصفحات الكاذبة الوهمية واخذها من مصادرها الصحيحة".

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