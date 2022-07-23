مسؤولة أمريكية توضح لـCNN سبب مراقبة الصين لغزو روسيا لأوكرانيا

2022/07/23 | 03:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، لشبكة CNN، يوم الجمعة، إن الحكومة الصينية تراقب وتدرس الحرب الروسية ضد أوكرانيا "بلا شك"، وذلك في سياق تحرك محتمل من بكين ضد تايوان.

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