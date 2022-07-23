شرطة النجف ترد على أنباء حدوث انقلاب

2022/07/23 | 03:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حذرت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، من “أخبار كاذبة هدفها زعزعة أمن المحافظة”.وقال بيان للمديرية ورد لإيرث نيوز، “مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تظليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة كما مذكورة في أدناه”.وأضافت “نود ان نبين لكم ان […]

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