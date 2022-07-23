قرار مرتقب لمنظمة الصحة العالمية حول جدري القردة

2022/07/23 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت ما إذا كان يتوجب أم لا على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القردة.

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