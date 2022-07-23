أمريكا.. رصد أول إصابتين بجدري القردة بين الأطفال

2022/07/23 | 05:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، رصد أول إصابتين لجدري القردة لدى الأطفال في الولايات المتحدة.

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