المناطق الانفصالية الأوكرانية تحظر خدمات غوغل

2022/07/23 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المناطق الانفصالية دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا أنه سيتم حظر محرك البحث غوغل، بعد اتهامات السلطات الروسية للشركة الأميركية أنها تروج "للإرهاب والعنف ضد جميع الروس".

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