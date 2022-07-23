من زاوية أخرى.. شاهد لحظة تعرض سياسي أمريكي لهجوم مفاجىء أمام الكاميرا

2022/07/23 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وقعت أمام الكاميرا، هاجم أحد الأشخاص بشكل مفاجىء السياسي الأمريكي والمرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نيويورك، لي زيلدين خلال حدث انتخابي، حيث صعد الرجل على المنصة وحاول طعن زيلدين، ونجا عضو الكونغرس بأعجوبة من الحادث، ورغم أنباء تحدثت عن حيازة المهاجم مسدسًا ، لكن لم يتم استخدامه خلال هذا الهجوم.

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