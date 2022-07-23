دراسة “تنسف” نتائج أبحاث سابقة عن سبب الاكتئاب

2022/07/23 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خالفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية، الآراء الطبية القديمة، التي ترجع الاكتئاب لخلل بتوازن السيروتونين في الدماغ.والسيروتونين ناقل عصبي يلعب دورا رئيسيا في التحكم بالمزاج والنوم والهضم وعدد من وظائف الجسم الأخرى.وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة “Molecular Psychiatry” إلى أنه لا يوجد دليل واضح على أن […]

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