تحذير من إطالة أمد الحرب.. أوكرانيا تعلن عن شرطها لوقف إطلاق النار

2022/07/23 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن أي وقف لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها منذ الغزو في فبراير الماضي "لن يؤدي إلا إلى نشوب صراع أوسع، ويمنح موسكو فرصة لسد النقص وإعادة التسليح"، مما يطيل أمد الحرب.

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