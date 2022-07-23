2022/07/23 | 08:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. الكاظمي يحضر استعراض الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/23 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكاظمي يحضر استعراض الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكاظمي يحضر استعراض الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).