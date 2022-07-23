إنقاذ معمل إطارات الديوانية من حريق هائل (صور+ فيديو)

2022/07/23 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، فجر اليوم السبت، انقاذ معمل إطارات الديوانية من حريق هائل كاد ان يلتهم المعمل بالكامل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة بالوقت المناسب على حادث حريق هائل اندلع داخل ساحة مكشوفة تحتوي على إطارات مستهلكة قيد التدوير بالقرب من مخازن الكاربون الصناعي في معمل أطارات الديوانية في محافظة الديوانية".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني في المحافظة استنفرت ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء التخصصية والسانده لتكافح النيران المشتعلة وتبعد خطر انتشار الحريق إلى الخطوط الإنتاجية والمخازن في العمل المذكور وتنهي الانبعاثات الغازية السامة التي احالت سماء المحافظة الى سحب دخانية كثيفة حجبت اشعة الشمس فيها"، مبينةً أن "فرق الدفاع المدني أكملت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابعت أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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