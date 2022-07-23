العراق والسعودية تضخان لأوروبا أكثر من مليون برميل نفط يوميا منذ 3 اسابيع

2022/07/23 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وكالة "بلومبرغ"، اليوم السبت، عن تزويد العراق و السعودية، أوروبا بالنفط الخام، مما يساعد مصافي النفط في القارة على التغلب على النقص الذي تعاني منه.

وذكرت الوكالة في تقرير، ترجمته (بغداد اليوم)، أن "أكثر من مليون برميل من النفط الخام وصل إلى أوروبا من الشرق الأوسط بشكل يومي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، عبر خط أنابيب يعبر مصر".

ووفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" فقد تضاعفت الأحجام تقريبا عما كانت عليه قبل عام.

واوضح التقرير، ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اثارت رد فعل عنيف بين الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو، مبيناً أن الشحنات من المملكة العربية السعودية تهيمن على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يزيد أيضا من عمليات التسليم.

وتابع انه يمكن للشركات إما التسليم في خط أنابيب يسمى SuMed الذي يعبر مصر، أو إذا كانت هناك سفن صغيرة بما يكفي، لتنقل النفط مباشرة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر، وشحنات العراق تقوم بالأمر الأخير.

وبالإضافة إلى هذه التدفقات، تم شحن حوالي 1.2 مليون برميل يوميا باتجاه القناة من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو/تموز، معظمها من العراق.

واشار التقرير الى انه قد يؤدي ذلك إلى رفع إجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، بزيادة تقارب 90٪ منذ يناير/كانون الثاني (الشهر الأخير قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا).

ويختم التقرير، أنه يأتي هذا التحول مع زيادة أحجام النفط الخام الروسي في الاتجاه المعاكس، من الموانئ الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود إلى المشترين في الهند والصين، هذا بالنظر إلى وفرة البراميل الرخيصة في البلدين الآسيويين في وقت كانت فيه أسعار الوقود ترتفع.

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