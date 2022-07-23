ايران.. مقتل 11 شخصا وفقدان 13 آخرين إثر سيول جنوب البلاد

2022/07/23 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة فارس جنوب ايران خليل عبداللهي عن مصرع 11 شخصا وفقدان 13 شخصا آخر في حادث سيول في مجرى نهر رودبال في مدينة استهبان.

وقال عبداللهي في تصريح له بهذا الصدد تابعته (بغداد اليوم): تسببت امطار غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز في حدوث سيول من سد رودبال.

واضاف: فور وقوع السيول، توجهت فرق الاغاثة والانقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين.

وقال عبداللهي: ان فرق الاغاثة والانقاذ والقوات العسكرية قامت بانقاذ 55 شخصًا تعرضوا لحوادث اثر السيول.

واوضح بان مياه السيول غمرت 15 سيارة تم انتشال 12 منها.

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