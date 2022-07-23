مخاوف من استهداف تركيا لمخيمات النازحين في دهوك والهجرة تطمئن

2022/07/23 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، أن أماكن إقامة النازحين في مخيمات دهوك آمنة وبعيدة عن التوترات العسكرية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن الوزارة تتابع أوضاع النازحين المقيمين في إقليم كردستان، وتحديدا في محافظة دهوك”، مشيراً إلى أن “الأماكن التي يتواجد فيها النازحون […]

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