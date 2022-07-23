النجيفي: الاعتداء على المصالح التركية في العراق أمر لا يتضرر منه إلا العراقيون أنفسهم

2022/07/23 | 09:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن تركيا بمطالبتها التحقيق في القصف الذي طال زاخو، إنما فتحت الباب أمام تحقيق دولي، داعياً الحكومة العراقية إلى المسارعة بتحقيق علني وواضح لإزالة اللبس.أثيل النجيفي، قال في بيان: إن “استهداف المدنيين في … Readmore

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