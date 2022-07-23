بوساطة اممية وتركية .. أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقا لإعادة فتح موانئ تصدير الحبوب عبر البحر الاسود رغم الحرب

2022/07/23 | 09:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا شديد الأهمية يوم الجمعة لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، مما أنعش الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.جاء الاتفاق تتويجا لمحادثات على مدى شهرين بوساطة … Readmore

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