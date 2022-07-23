أمريكا: ارتفاع معدل وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات خلال الجائحة.. من هي المجموعات الأكثر تأثرًا؟

2022/07/23 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الوفيات الناجم عن تناول الجرعات الزائدة من المخدرات بين بعض المجموعات العرقية والإثنية خلال جائحة "كوفيد-19"، وفقًا لتقرير نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، الثلاثاء.

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