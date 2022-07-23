مقتل 15 شخصاً جراء سيول في جنوب إيران

2022/07/23 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 15 شخصاً على الأقل ولا يزال 8 في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران أمس الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت.

وأدت أمطار غزيرة إلى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس بجنوب الجمهورية الإسلامية، ما تسبب “بمقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 8″، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبداللهي.

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