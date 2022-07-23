العراق.. عواصف ترابية وغبار يوم غدٍ الأحد في هذه المناطق

2022/07/23 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية غداً الأحد.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس اليوم سيكون صحواً في جميع أنحاء البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مقاربة لليوم السابق”.

وأضاف أن “يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى الطقس سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-10) كم/س تنشط الى (30-40) كم/س بعد الظهر مسببة تصاعد الغبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية خاصة في الاقسام الشمالية منها، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000متر، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط الى اكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.

وأشار إلى أن “طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع غبار خفيف، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً ، أما درجات الحرارة فمقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد”.

وأوضح البيان أن “الحالة الجوية ليوم الثلاثاء في جميع مناطق البلاد فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

ولفت إلى أن “يوم الاربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

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