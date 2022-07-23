هيئة الحج تعلن تفويج آخر رحلة للحجاج إلى بغداد

2022/07/23 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم السبت، عن تفويج آخر رحلة للحجاج إلى بغداد.

وقال رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي: إن آخر رحلة لتفويج الحجاج وصلت اليوم الى مطار بغداد بسلام”، مشيرا الى ان” هذا الموسم متميز وبشهادة وزارة الحج السعودية واكدت بان اهل العراق اكثر تنظيماً وأكثر تقديم للخدمات بفضل الله وبفضل جميع العاملين في الهيئة “.

وأكد المسعودي أنه “لم تحصل أي مشكلة وجميع حجاج بغداد وصلوا سالمين ولم تتبق سوى رحلتين الى إقليم كردستان والبصرة “.

وبشأن الحجاج العراقيين المعتقلين أكد المسعودي أن “جميع الحجاج أفرج عنهم ولا يوجد أي معتقل سوى واحد من مدينة الموصل ،وغداً تستكمل أوراقه ليكون على رحلة إقليم كردستان”، موضحاً أن” الموسم المقبل سيعود عدد الحجاج كما كان سابقاً لأن هذا الموسم كان استثنائياً بسبب جائحة كورونا”.

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