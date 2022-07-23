اندلاع حريق بمعمل اسفنج في شارع السعدون ببغداد

2022/07/23 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق بمعمل اسفنج في شارع السعدون بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع بمعمل اسفنج ضمن شارع السعدون في العاصمة بغداد".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني انقاذ معمل إطارات الديوانية من حريق هائل كاد ان يلتهم المعمل بالكامل .

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