حريق كبير يلتهم معمل إطارات الديوانية (صور)

2022/07/23 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - الديوانيةأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ معمل إطارات الديوانية من حريق هائل كاد ان يلتهم المعمل بالكامل .

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