المرور تكشف عن دخول أكثر من 900 الف دراجة وتكتك للعراق المدة الماضية

2022/07/23 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف مدير المرور العام في الوزارة اللواء طارق الربيعي، السبت، عن أن أكثر من 900 ألف دراجة نارية دخلت البلاد خلال المدة الماضية، مبينة انها لمن تسجل منها إلا القليل في المديرية. وقال الربيعي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" ، إن "هناك نحو 905 آلاف دراجة نارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، دخلت البلاد خلال المدة الماضية، بحسب هيئة الجمارك، لم تسجل منها إلا القليل"، مؤكدا "إمهال أصحابها شهراً واحداً اعتباراً من نهاية شهر تموز الحالي وحتى بداية شهر أيلول المقبل، لإتمام إجراءات التسجيل". وأضاف أن "المديرية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تسجيل الدراجات النارية ومراعاة لوضع أصحابها، تضمنت خفض أسعار الرسوم وفق قرار 151، ليصبح رسم الدراجة ذات العجلتين من 50 إلى 100 ألف دينار، ولذات الثلاث عجلات (التكتك والستوتة) لا يزيد على 150 ألفاً، علاوة على خفض الرسم من 30 إلى 25 بالمئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك". وأشار الربيعي الى أن "القرارات، جاءت على خلفية مناشدات أصحاب الدراجات والذين تذرعوا بأن ارتفاع أسعار الرسوم هو وراء عدم تسجيلها في المديرية"، مؤكدا "جهودها الحثيثة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإتمام تسجيلها".

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