الصحة تعلن تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا

2022/07/23 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا.وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في ايضاح تابعته ايرث نيوز، أن “المؤسسات الصحية سجلت 31 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا”.واضاف انه “تم تسجيل في بغداد 18 عشر إصابة وفي محافظة ذي قار 13 إصابة”.

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