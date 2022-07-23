اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية بمنطقة القصر الأبيض في بغداد

2022/07/23 | 11:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية.

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