وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي

2022/07/23 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.

وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان بالعراق والذي أسفر حسب التقارير عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".

‏ودعا الأمين العام "إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة"، معرباً عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

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