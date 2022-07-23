إحاطة السفارة التركية ببغداد بالكتل الكونكريتية (فيديو)

2022/07/23 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، مقطعاً فيديوياً يوثق السفارة مبنى السفارة التركية في بغداد بعد ان تم احاطتها بالكتل الكونكريتية، على خلفية التظاهرات الغاضبة التي خرجت عن مقتربات السفارة.وخرج العشرات من المواطنين بتظاهرة امام مبنى السفارة تنديدا بالهجوم التركي الذي استهدف قضاء زاخو بمحافظة دهوك مما تسبب بسقوط عدد من المواطنين المدنيين بين شهيد وجريح.وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم السبت، باغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية اغلقت المنطقة الخضراء في بغداد تحسبا لخروج تظاهرة غاضبة امام مبنى السفارة التركية تنديدا بقصف مصيف برخ في محافظة دهوك".

واضاف، أن "الدخول الى المنطقة محصور بمن يحملون التخويل حصراً".

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