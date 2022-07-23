حريق هائل يلتهم محالا تجارية في قضاء الحسينية شمالي بغداد ( فيديو)

2022/07/23 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اندلع حريق كبير، اليوم السبت، بسوق شعبية شمالي العاصمة بغداد.

وبحسب فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، التهمت النيران مساحات كبيرة من سوق الامير الاول بقضاء الحسينية شمالي بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الدفاع المدني اخماد حريقين كبيرين الاول في منطقة القصر الابيض في بغداد، والثاني في معمل للاطارات بمحافظة الديوانية.

ويشهد العراق ارتفاعا باحصائيات تسجيل الحرائق نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وحصول التماس الكهربائي.

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