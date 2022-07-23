الخارجية العراقية: ماضون بمطالبة مجلس الامن الدولي عقد جلسة طارئة حول الهجوم التركي

2022/07/23 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن “هناك أدلة على أن تركيا نفذت الهجوم بقضاء زاخو”.وبيّن أن العراق طلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول الهجوم.وشدد على أن “العراق لن يسكت إزاء هذا التطور … Readmore

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