الاعرجي يطالب بضبط النفس في الرد على الانتهاكات التركية وعدم الانجرار لدعوات تخريب العلاقات مع الدول

2022/07/23 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الشعب إلى عدم الانجرار نحو دعوات البعض لتخريب علاقات البلاد مع الدول، وأن حلها يكون بالطرق القانونية والوسائل الدبلوماسية، وذلك في تعليق له على القصف الذي تعرض له مصيف برخو في قضاء زاخو … Readmore

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