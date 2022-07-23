2022/07/23 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد افتتح مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الخاصة بالاعتداء التركي.وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ،تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “رئـيـس مـجـلـس الـنـواب محمد الحلبوسي افتتح أعـمـال الجلسة رقم 1 في الـــدورة الانتخابية الخامسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء جلسة البرلمان الاستثنائية بشأن القصف التركي برئاسة الحلبوسي المركز الخبري الوطني.

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