2022/07/23 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
من بغداد | المالكي بين نارين..
من بغداد | بعد تغريدة الصدر..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بغداد| مع الناس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بغداد| مع الناس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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