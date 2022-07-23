الشرق الأوسط والتجارب الديمقراطية العرجاء

2022/07/23 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كفاح محمود ثلاث تجارب للتطبيقات الديمقراطية على الطريقة الغربية تم استنساخها في ثلاث دول...

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