2022/07/23 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الخارجية العراقية، السبت، شكوى لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وطلبت عقد جلسة طارئة حول ما وصفته بـ"الاعتداء التركي" على محافظة دهوك والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين الأربعاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشتكي تركيا لمجلس الأمن بسبب هجوم دهوك ويطلب عقد جلسة طارئة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشتكي تركيا لمجلس الأمن بسبب هجوم دهوك ويطلب عقد جلسة طارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).