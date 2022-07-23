2022/07/23 | 13:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UeNO2LV0TVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأغنية التراثية بأصوات الشباب - يا هلا بالضيف المطرب : خالد الاصيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأغنية التراثية بأصوات الشباب - يا هلا بالضيف المطرب : خالد الاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).