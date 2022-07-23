ألمانيا: الطاقة النووية ليست حلاً لمواجهة نقص الغاز

2022/07/23 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها لا ترى سبباً في الوقت الحالي لتمديد تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، مساء أمس الجمعة خلال فعالية “الأسئلة الصحيحة” التي نظمتها صحيفة “بيلد” الألمانية إنها تعتقد أن الخروج النهائي من الطاقة النووية بحلول نهاية هذا العام أمر صائب بناء على “الحقائق التي أعرفها الآن وبالنظر إلى ماهية التحدي الذي نواجهه”.

وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، أوضحت الوزيرة أن التحدي لا يتمثل في إمدادات الكهرباء، بل في الغاز، وقالت: “لا أرى الطاقة النووية حلاً”.

ووفقاً للقانون الحالي، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير.

وتشكل المحطات الثلاث حصة تبلغ 6% من إجمالي الكهرباء التي يتم توليدها في ألمانيا، وحتى الآن يُجرى توليد حوالي 10% من الكهرباء في ألمانيا بالغاز الطبيعي، وتتعالى الأصوات المطالبة بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا لتعويض نقص إمدادات الغاز من روسيا.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، الذي ينتمي لحزب الخضر أيضا، روبرت هابيك، أكد أكثر من مرة أن النقص الرئيسي ليس في الكهرباء، ولكن في الغاز والتدفئة بالنسبة للقطاع الصناعي، ولا يمكن لمحطات الطاقة النووية معالجة ذلك.

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