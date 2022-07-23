الشرطة التركية توقف مشتبهين اثنين بتمويل داعش

2022/07/23 | 13:13 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت ولاية إزمير التركية، اليوم السبت، توقيف مشتبهين اثنين بتمويل أفراد مرتبطين بتنظيم داعش، في مخيمات تنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” بسوريا.

وذكرت ولاية إزمير في بيان :” ان قوات الشرطة نفذت عمليات في عدد من أحياء المدينة، تحت إمرة وإشراف النيابة العامة “، مشيرة الى أن قوات الأمن قبضت على مشتبهين بعد ورود اسميهما في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية ، وتمويلهما أفرادا مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي ممن يقبعون في مخيمات يديرها تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في سوريا”.

يشار إلى أن “بي كي كي” يحتجز في عدد من المخيمات أبرزها “روج” و”الهول” وعين عيسى” المدنيين الفارين من الاشتباكات التي وقعت مع داعش، فضلا عن أسر داعش.

في السياق نفسه، قبضت شرطة ولاية قونية (وسط) على هارب محكوم عليه بالسجن 6 أعوام و8 أشهر، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وذكرت مصادر أمنية ، حسب وكالة الاناضول، أن قوات الشرطة قبضت على الهارب في قونية وأحالته إلى السجن.

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