2022/07/23 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..غادر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مطار أربيل الدولي متوجهاً إلى بغداد على رأس وفد حكومي.ويلتقي بارزاني خلال زيارته، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في بغداد.وتهدف الزيارة إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يتوجه إلى بغداد على رأس وفد حكومي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يتوجه إلى بغداد على رأس وفد حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).