2022/07/23 | 13:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تعلن تحييد 289 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء عملية "المخلب - القفل" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/23 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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