2022/07/23 | 13:26 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاعة الناصرية: الموارد المائية تكشف عن تجاوز داخل الوحدات الإدارية في شمال المحافظة على الحصة المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/23 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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