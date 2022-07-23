مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر حريق ببناية في ديالى

2022/07/23 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع وإصابة اربعة أشخاص إثر حريق ببناية في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في بناية مكونة من طابقين متخذة مخزن للمفرقعات والالعان النارية في خانقين بمحافظة ديالى".واضاف المصدر، أن "الحريق أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أخر"، مبينا أن "عمليات المكافحة ما زالت مستمرة".

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