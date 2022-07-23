الأمن النيابية تكشف مخرجات جلسة مناقشة الإعتداءات التركية

2022/07/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة الدفاع النيابية، اليوم السبت، مخرجات جلسة مناقشة الإعتداءات التركية.

وقال محمد البلداوي عضو في اللجنة في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اعضاء البرلمان يطالبون بأن يكون لدى الحكومة الجرأة بمواجهة الاعتداءات التركية"

وأضاف البلداوي أن "الرسائل وصلت إلى تركيا"، مبيناً أن "العراق ليس بالسهل ورجاله جاهزون".

وتابع "تأكد أن القصف على دهوك من جانب الاحتلال التركي من خلال مطابقة الشظايا".

وأوضح أن "الرد العراقي الشعبي بقوته هو الذي أجبر الأتراك على أن ينكروا جريمتهم في دهوك".

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