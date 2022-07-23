قائد حرس الحدود يرد عبر (بغداد اليوم) على نائب رئيس البرلمان بعدم حضوره الجلسة النيابية

2022/07/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصردّ قائد حرس الحدود حامد الحسيني، اليوم السبت، على نائب رئيس البرلمان بشأن عدم حضوره جلسة البرلمان المنعقدة حول الاستهداف التركي على مناطق محافظة دهوك.وقال الحسيني لـ (بغداد اليوم): "لم اتلقى اي دعوة لحضور جلسة البرلمان اليوم وهذا ما ابلغته يوم أمس لرئيس لجنة الأمن والدفاع خالد العبيدي".واضاف: "سألني خالد العبيدي مجموعة أسألة عن وضع الحدود حاليا لغرض طرحها بجلسة البرلمان اليوم"، مستدركاً بالقول: "لو كنت من الاشخاض المطالبين بحضور جلسة البرلمان لتلقيت التوجيه من وزير الداخلية".وتابع الحسيني ان "نائب العمليات المشتركة لديه تفاصيل كاملة عن المكان الذي قصفته المدفعية التركية فهو يمثل الدفاع والداخلية بالجلسة"، مشيراً الى انه "ارسل كتباً رسمية في عهد رؤساء ثلاث حكومات حول خطورة الحدود التركية وآلية فتح نقاط جديدة للحدود وتعزيزها بقوات خاصة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، ابدى نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، استغرابه من عدم حضور قائد حرس الحدود جلسة مجلس النواب.وقال عبد الله في تصريح له تابعته (بغداد اليوم): "كان من المفترض حضور قائد قوات حرس الحدود إلى جلسة اليوم وخاصة هناك جريمة واعتداء وتجاوز من الجانب التركي".واضاف ان "قيادة قوات حرس حدود التابع للحكومة الإتحادية من مهامها السيطرة وإدارة وحماية الحدود العراقية والمناطق الحدودية مع دول الجوار - تركيا، إيران، سوريا، من ناحية العسكرية واللوجستية".وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن"الحلبوسي افتتح أعمال جلسة البرلمان للفصل التشريعي الثاني"، مشيرة إلى أن "عدد أعضاء البرلمان الحاضرين الى الجلسة بلغ 242 نائباً".

ولفت الى أن "رئيس البرلمان رحب بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري".

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