بطلب سعودي.. بغداد تستضيف الإجتماع المقبل بين الرياض وطهران

2022/07/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، عن استضافة بغداد للاجتماع المقبل بين السعودية وايران بشكل علني.

وقال حسين، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "خمسة اجتماعات عقدت بين السعودية وايران على المستوى الأمني"، مبينا ان "ولي العهد السعودي طلب منا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الايراني في بغداد".

وأضاف وزير الخارجية: "منشغلون حالياً وسنحدد موعداً للقاء علني بين وزير خارجية البلدين في بغداد"، مشيراً الى ان "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وايران سيجتمعان في بغداد".

وفي حزيران الماضي، وصف وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، الجولة الاخيرة من المفاوضات مع السعودية التي جرت في بغداد بـ"الايجابية"، مرحبا بتنفيذ نتائج المفاوضات بين الجانبين.

وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع فؤاد حسين، وفقا لبيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تقييمنا للجولة الاخيرة لمفاوضات بغداد الإيجابي، ونرحب بتنفيذ نتائج المفاوضات بين الجانبين".

وفي تصريح سابق له، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن المسافات أصبحت قريبة بين السعودية وإيران لحل الخلافات بينهما عبر جولات الحوار التي جرت وستجري مستقبلا بين الطرفين في بغداد.

وأضاف الكاظمي، أن المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وأن حجم الخلافات بين الطرفين كان كبيرا ويحتاج إلى عملية بناء الثقة، وهي مسألة تحتاج إلى وقت طويل، حسب توقعاته.

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