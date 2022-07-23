بارزاني في بغداد على رأس وفد حكومي لحل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية

2022/07/23 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مطار أربيل الدولي متوجهاً إلى بغداد على رأس وفد حكومي.وذكر إعلام حكومة كردستان أن بارزاني “سيلتقي خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين … Readmore

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