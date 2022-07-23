2022/07/23 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلّما “طر الفجر”..



البطالة تدفع بأكاديميين وكسبة لطرق باب العمالة دون مجيب المركز الخبري الوطني.

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