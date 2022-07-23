وزير التربية يتفقد المراكز الامتحانية في الكرخ الأولى

2022/07/23 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، اليوم السبت، خلال تفقده عدداً من المراكز الامتحانية، أن جهود طلبتنا ستبقى محل رعاية واهتمام، مشدداً على توفير الخدمات الأساسية لإنجاح العملية الامتحانية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية علي الدليمي تفقد عدداً من المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية ضمن تربية بغداد الكرخ الأولى برفقة مدير عام التربية عدنان البرع ومدير الامتحانات".وأضاف البيان أن "الدليمي أطلع على سير الإجراءات الصحية المتبعة لضمان سلامة الممتحنين في تلك المراكز، كما أجاب على تساؤلات أولياء الأمور مطمئناً إياهم بأن اللجان التصحيحية ولجان الفحص والتدقيق تمتلك من الأمانة والحرص ما يبعث على التأكد من الحفاظ على مجهود الطلبة الدراسي دون غبن لأحد".وشدد الدليمي خلال الزيارة، على "توفير الخدمات الأساسية لإنجاح العملية الامتحانية"، داعياً الطلبة "للدراسة والاجتهاد لإكمال مسيرة العلم للوصول إلى أعلى مراتب النجاح"، ومتمنياً لهم "دوام التفوق من أجل رفع اسم العراق عالياً".

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