بالصور.. ضبط 22 قطعة سلاح مختلفة الانواع في ميسان

2022/07/23 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، ضبط 22 قطعة سلاح مختلفة الانواع ضمن قواطع المسؤولية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي المستمرة للقطعات العسكرية بضرورة التفتيش الدقيق فقد نفذت قوة من الأفواج التابعة للواء السابع والتسعين/قيادة عمليات ميسان حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من قضاء المجر الكبير وقضاء الكحلاء تم ضبط من خلالها (22) قطعة سلاح مختلفة الأنواع بالإضافة الى ضبط اعتدة متنوعة".

وأضاف البيان، انه "تم تسليمها الى جهة الطلب اصولياً".

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