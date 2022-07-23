تسريبات المالكي من زاويةٍ اخرى !

2022/07/23 | 15:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر سوف لن ننفي هنا صحّة التسريبات ذات الخمسة اجزاء ” لحد الآن ” – والتي يعتبرها المالكي وحزب الدعوة بأنها مفبركة , ولا نؤكّدها ايضاً في صحتها وسلامتها , لكنما سنؤشّر ونشير الى نقطتين حقيقيتين ونترك للمتلقّي او القارئ الإستنتاج البائن والحُكم على هذه التسريبات 1 بعدَ حرب حزيران – […]

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