السودان.. ارتفاع جديد لأسعار الوقود

2022/07/23 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النفط السودانية في بيان، إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت السبت بـ 90 جنيها لتصل إلى 760 جنيها ( نحو 1.34 دولار) للتر، بينما ارتفع سعر الديزل 108بـ جنيها، حيث وصل إلى 748 جنيها للتر.

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